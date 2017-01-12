Американский порноактер и фитнес-тренер Джонни Синс (Johnny Sins), более известный по мемам «лысый из Brazzers», зарегистрировался во «ВКонтакте».

Мужчина поделился ссылкой на свой профиль в российской соцсети в своем Twitter, а позднее администрация «ВКонтакте» верифицировала его профиль.

В своем первом сообщении Синс рассказал, что воодушевился большим числом поклонников из России. Актер оставил возможность оставлять комментарии и писать ему личные сообщения, но добавить в друзья Синса нельзя. В настоящее время в его списке друзей одна девушка. Кроме того, мужчина подписался на публичную страницу бывшей порноактрисы Саши Грей.

На страницу Синса подписались уже более 3,5 тысяч пользователей.

В комментариях под фотографиями юзеры рассказывают Синсу, что актер широко известен в России и «легендарнее Сталина». Некоторые шутят о том, что мужчина — прекрасный доктор, полицейский, пожарный и учитель, намекая на его многочисленные роли в фильмах для взрослых.

Джонни Синс, настоящее имя которого Стив Вульф, снялся более чем в 700 фильмах. В России актер стал известен широкой аудитории благодаря многочисленным мемам под названием «Лысый из Brazzers». Большинство шуток посвящены тому, что в сотнях фильмов мужчина выступил буквально в каждой существующей профессии.