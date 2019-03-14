«Обливший» зеленкой «Родину-мать» в фотошопе оппозиционер заплатит

Бывшего главу штаба Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова признали виновным в публичном осквернении символов воинской славы и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Волгоградского областного суда, вынесшего соответствующее решение.

По версии следствия, Волков опубликовал на странице «ВКонтакте» отредактированную фотографию памятника «Родина-мать зовет!» с закрашенным зеленым цветом лицом. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

Как сообщил Волков в своем Twitter-аккаунте, первый раз его дело передали в суд в сентябре 2017 года. После этого оно было возвращено на доследствие. «Судье показалось, что я осквернил могилы», — пояснил политик.

Позже решение об осквернении могилы было отменено Верховным судом, но следствие продолжилось. По словам Волкова, следствие проводило осмотр «места преступления», а именно — памятник. Следователи решили проверить, вдруг его покрасили не только в фотошопе.

Волков также рассказал, что суда он дожидался под домашним арестом: по месту регистрации — в Санкт-Петербурге —

и в Волгограде.

В мае 2017 года глава избирательной кампании Навального Леонид Волков рассказал, что опубликовавшего фото «облитой» зеленкой «Родины-матери» обвиняют в реабилитации нацизма. В рамках расследования у одного из волонтеров провели обыск.

В марте 2017 года, за несколько дней до публикации фото «облитой» зеленкой «Родины-матери», неизвестные забросали Навального шариками с зеленкой в Барнауле, куда он приехал, чтобы открыть свой избирательный штаб. Аналогичный случай произошел в Москве месяц спустя у входа в здание, где находится офис Фонда борьбы с коррупцией Навального. Политику плеснули в лицо зеленкой, в результате чего он получил химический ожог правого глаза.

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Поделитесь своей историей Редакция ищет врачей и медицинских работников. В последнее время все чаще говорят о том, что силовики открыли на них охоту. В Следственном комитете даже создано специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно преступлениями в медицине. Поэтому мы ищем врачей, которые сталкивались с правоохранительными органами и могут рассказать нам об этом опыте. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже



