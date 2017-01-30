На Ставрополье 17-летняя девушка зиганула у памятника павшим воинам

Жительницу Ставропольского края заподозрили в умышленном публичном осквернении символов воинской славы России. Об этом в понедельник, 30 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 17-летняя девушка, в отношении которой возбуждено дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), в марте 2016 года сфотографировалась у памятника «Павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в селе Левокумке Минераловодского городского округа.

Материалы по теме Остаемся зиговать Кальяны, тверк и фашистские приветствия у Вечного огня

При этом, позируя на фоне мемориала, девушка подняла правую руку вверх, имитируя нацистское приветствие. Некоторое время спустя она опубликовала снимок в одной из социальных сетей.

Как отметили в следственном управлении, планируется осмотреть компьютер и мобильный телефон подозреваемой.

В начале мая в отношении другого жителя Ставрополья возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. 30-летний житель города разместил во «ВКонтакте» комментарий, в котором дал положительную оценку вторжению Германии в Польшу и нападению на СССР.