Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей

Оппозиционер Алексей Навальный оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение порядка организации митинга. Такое решение вынес Симоновский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Навальный признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП России («Повторное нарушение порядка организации митинга»).

Как зафиксировано в административном протоколе, Навальный 8 и 9 июля в Москве организовал граждан, раздававших листовки на улицах.

Ранее главу предвыборного штаба Навального Леонида Волкова также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Он был признан виновным в повторном проведении массового мероприятия без предварительного уведомления. Суд постановил, что Волков «с использованием агитационных материалов организовал скрытую форму публичного мероприятия» — распространение листовок в поддержку Навального было расценено как «скрытая форма коллективного публичного мероприятия».

Кроме того, суд оштрафовал по той же статье соратника Навального — лидера столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николая Ляскина. Размер штрафа составил 250 тысяч рублей.