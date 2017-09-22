На митинге Навального в Новосибирске вывесили огромный плакат «Сисян 20!8»

Неизвестные вывесили большой плакат с изображением полуголого оппозиционера Алексея Навального и надписью «Сисян 20!8» рядом с местом проведения митинга политика в Новосибирске. Об этом сообщает «НГС.Новости».

Баннер развернули наверху пролета железнодорожного моста — памятника первой подобной переправе через Обь. Полицейские оперативно сняли оттуда и плакат, и повесивших его людей.

«Я не могу раздеваться на такой погоде, но, честно говоря, я похудел по сравнению с этим», — прокомментировал баннер сам Навальный.

Перед началом митинга в парке «Городское начало», где проводится мероприятие, прорвало трубы с горячей водой. В результате площадку затопило кипятком. Чтобы аппаратура не вышла из строя, территорию огораживали старыми баннерами.

Навального стали называть Сисяном в июле этого года пользователи «Двача». В частности, на имиджборде высмеивали фотографию оппозиционера, сделанную в 2016-м в Геленджике.