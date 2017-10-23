Появилась информация о состоянии Фельгенгауэр

Состояние пострадавшей при нападении журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр оценивается как тяжелое. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков, передает «Интерфакс».

По его словам, врачи еще не закончили оперировать Фельгенгауэр. Строить прогнозы можно будет только после завершения хирургического вмешательства, так как общий объем повреждений пока не понятен, указал Петриков. Он добавил, что на момент госпитализации пострадавшая была в сознании.

«То, что пациентка была быстро доставлена и поднята в операционную, уменьшает риск дальнейших проблем», — добавил Петриков. Он уточнил, что потеря крови не была критичной, необходимости в донорской пока нет.

Нападение на журналистку было совершено в помещении радиостанции «Эхо Москвы» днем 23 октября. Мужчина прорвался в редакцию мимо охраны и ударил ее ножом в шею. Этот человек задержан. По предварительным данным, это гражданин Израиля Борис Гриц. Свой поступок мужчина объяснил «телепатическими преследованиями» со стороны Фельгенгауэр.