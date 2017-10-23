После нападения на журналистку «Эхо Москвы» Фельгенгауэр завели дело о покушении

После нападения на журналистку «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом в понедельник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело возбуждено столичным управлением ведомства.

«Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. Ему также будет назначена комплексная судебно-медицинская психолого-психиатрическая экспертиза», — отметили в СКР.

Ранее стало известно, что напавшим с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр является гражданин Израиля. По словам источника в правоохранительных органах, мужчина, являющийся уроженцем Грузии, постоянно проживает в Израиле и имеет гражданство этой страны.

Фото: страница Виталия Рувинского в Facebook 1 /3

Помощница главного редактора «Эха Москвы» Любовь Пухова рассказала об обстоятельствах нападения на Фельгенгауэр. По ее словам, 23 октября неизвестный ослепил охрану, после чего ворвался в редакцию и проследовал к рабочему месту журналистки. Там он пырнул ее ножом в горло. Нападавшего оперативно задержали.

По словам представителя радиостанции, Фельгенгауэр госпитализирована, она находится в тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно.

Татьяна Фельгенгауэр — заместитель главного редактора «Эха Москвы», корреспондент и ведущая программ радиостанции. Работает на «Эхе» более 10 лет. Татьяна приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру.