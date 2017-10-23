Порезавшим Фельгенгауэр оказался гражданин Израиля

Напавшим с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр является гражданин Израиля. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина, являющийся уроженцем Грузии, постоянно проживает в Израиле и имеет гражданство этой страны. «Эхо Москвы» уточняет в своем Telegram-канале, что злоумышленника зовут Борис Гриц.

После нападения на Фельгенгауэр столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Пострадавшая госпитализирована с ножевым ранением, ее готовят к операции. Угрозы жизни журналистки нет, сообщал «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.