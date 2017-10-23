Напавшего на Фельгенгауэр мужчину отправили на психиатрическую экспертизу

Бориса Грица, напавшего с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Исходя из полученных показаний задержанного, который настаивает на длительной телепатической связи с потерпевшей, и на основании требований уголовно-процессуального законодательства, задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — сказано в сообщении.

Также следствие собирается ходатайствовать об избрании меры пресечения для подозреваемого, что связано с учетом тяжести преступления.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено в помещении радиостанции «Эхо Москвы» днем 23 октября. Мужчина прорвался в редакцию мимо охраны, ударил журналистку ножом в шею, после чего был задержан. Свой поступок он объяснил «телепатическими преследованиями» со стороны ведущей. Пострадавшую госпитализировали, прооперировали и временно ввели в состояние искусственной комы.