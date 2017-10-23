Ранивший ведущую «Эха Москвы» рассказал о нападении

Борису Грицу, напавшему с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом говорится в пресс-релизе Следственного комитета России (СКР), поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 23 октября.

В ходе допроса задержанный рассказал, что имеет двойное гражданство Израиля и России. Он пояснил, что родился на территории Абхазии, учился в Москве, а в 2003 году уехал в Израиль. В Россию мужчина вернулся месяц назад, и сейчас проживает у своего знакомого.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, претензий к профессиональной деятельности Фельгенгауэр 48-летний Гриц не высказывал. «В ходе допроса задержанный пояснил, что он общался с потерпевшей в течение пяти лет посредством телепатии, в связи с чем у него развилась личная неприязнь к женщине, что и послужило мотивом для совершения преступления», — сказала она.

При подготовке нападения мужчина «изготовил некий чертеж-схему, который в действительности не имеет никакого отношения к реальному расположению помещений в здании», заявили в СКР. Он предъявил его охраннику, после чего распылил в лицо отвлекшемуся мужчине слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что Гриц — гражданин Израиля, родившийся в Грузии.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено в помещении радиостанции «Эхо Москвы» днем 23 октября. Мужчина прорвался в редакцию мимо охраны, ударил журналистку ножом в шею, после чего был задержан. Свой поступок он объяснил «телепатическими преследованиями» со стороны ведущей. Пострадавшую госпитализировали, прооперировали и временно ввели в состояние искусственной комы.