Раненная в шею журналистка «Эха Москвы» Фельгенгауэр пришла в сознание

Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр пришла в сознание после операции, сообщает«Интерфакс».

«Все последствия, связанные с ранением, устранены», — сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Он не уточнил деталей операции, сославшись на соответствующую просьбу родственников журналистки, но добавил, что голосовые связки в результате ранения не повреждены. Также глава НИИ опроверг сообщения о том, что Фельгенгауэр вводили в искусственную (медикаментозную) кому.

«Это неправильный термин — искусственная кома. Она не пребывала в ней, искусственная кома — это очень серьезная манипуляция, в которую надо определенным образом пациента вводить. То, что было проведено, — это небольшая седативная терапия, которая позволяет пациенту комфортно чувствовать себя на искусственной вентиляции легких», — цитирует его РИА Новости.

Фельгенгауэр находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии, пояснил Петриков.

В понедельник вечером состоялся консилиум врачей под руководством главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна для определения дальнейшей тактики лечения. Во вторник вечером консилиум соберется во второй раз.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября в редакции радиостанции «Эхо Москвы». 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России («Покушение на убийство»).