Напавшему на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение гражданину России и Израиля Борису Грицу, напавшему с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает РИА Новости.

«Гриц, имея умысел на убийство заместителя главного редактора Татьяны Шадриной [фамилия пострадавшей по паспорту], проник на радиостанцию «Эхо Москвы». Но свой умысел он не довел до конца. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, статье 105 УК РФ», — сказала следователь на заседании суда.

Она также отметила, что напавший на Фельгенгауэр частично признал вину. Формулировка о покушении на убийство предусматривает до 11 лет лишения свободы, но сначала экспертиза должна оценить психическое состояние Грица в момент преступления.

Ранее стало известно, что потерпевшая пришла в сознание после операции. По словам директора НИИ имени Склифосовского Сергея Петрикова, в настоящее время Фельгенгауэр находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября в редакции радиостанции «Эхо Москвы». 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам.