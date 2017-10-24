Напавшего на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр арестовали на два месяца

Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца Бориса Грица, напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Грица меру пресечения в виде содержания под стражей», — огласил решение судья.

Перед этим следствие предъявило Грицу — гражданину России и Израиля — обвинение в покушении на убийство.

Следователь рассказала в суде, что напавший на Фельгенгауэр частично признал вину. Формулировка о покушении на убийство предусматривает до 11 лет лишения свободы, но сначала экспертиза должна оценить психическое состояние Грица в момент преступления.

Ранее стало известно, что потерпевшая пришла в сознание после операции. По словам директора НИИ имени Склифосовского Сергея Петрикова, в настоящее время Фельгенгауэр находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября в редакции радиостанции «Эхо Москвы». 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам.