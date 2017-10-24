Напавший на Фельгенгауэр мужчина оказался неспособен найти работу в Израиле

Борис Гриц, в понедельник напавший с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, жаловался на то, что в течение пяти лет не мог найти работу в Израиле. Об этом он сообщал в письме израильскому Девятому каналу.

«Пять лет, с лета 2012 года по сегодняшний день, я не могу трудоустроиться в Израиле», — писал Гриц.

Он отметил, что имеет два высших образования (диплом учителя физики из Москвы и PhD по физике Еврейского университета в Иерусалиме). Также он окончил курсы по программированию, на что «потратил год жизни и немалые средства».

Гриц также упомянул о проблемах со здоровьем, включая инфаркт, который не позволяет ему устроиться на работу, связанную с тяжелым физическим трудом. «Фактически, мне оставлена только возможность трудоустройства на уровне ухода за стариками или уборки», — писал он.

«Я уверен, что то, что со мной происходит эти пять лет, свидетельствует о серьёзных проблемах в израильском обществе. Об этих проблемах нужно рассказывать, их нужно обсуждать. Если у вас есть программа, посвящённая проблемам такого рода, был бы рад участвовать в ней», — резюмировал Гриц в письме, направленном в редакцию Девятого канала.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено в помещении радиостанции «Эхо Москвы» днем 23 октября. Мужчина прорвался в редакцию мимо охраны, ударил журналистку ножом в шею, после чего был задержан. Свой поступок он объяснил «телепатическими преследованиями» со стороны ведущей. Пострадавшую госпитализировали, прооперировали и временно ввели в состояние искусственной комы.