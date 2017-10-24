Проникновение ранившего Фельгенгауэр мужчины в редакцию «Эха» попало на видео

Радиостанция «Эхо Москвы» опубликовала в своем Telegram-канале видео с камер наблюдения, на котором запечатлен Борис Гриц, в понедельник днем напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

На нем видно, как Гриц подходит к охраннику на проходной, протягивает ему документы и внезапно заливает его лицо содержимым перцового баллончика, после чего минует пост охраны.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено в помещении радиостанции «Эхо Москвы» днем 23 октября. Мужчина прорвался в редакцию мимо охраны, ударил журналистку ножом в шею, после чего был задержан. Свой поступок он объяснил «телепатическими преследованиями» со стороны ведущей. Пострадавшую госпитализировали, прооперировали и временно ввели в состояние искусственной комы.

