Врачи оценили перспективы лечения Фельгенгауэр после выхода из комы

В НИИ имени Склифосовского прошел консилиум специалистов по патологии головы и шеи, на котором обсуждалось состояние ведущей «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, пострадавшей от удара ножом в горло. Об этом вице-мэр Москвы Леонид Печатников сообщил главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову, о чем тот написал в своем Telegram-канале.

По словам Печатникова, консилиум рассчитывает на благоприятный исход лечения. «Согласовано лечение, согласована тактика действий. Голосовые связки не задеты», — сообщает Венедиктов.

Ранее Фельгенгауэр прооперировали, вели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фельгенгауэр пострадала от удара ножом в горло от рук Бориса Грица. 23 октября он, ослепив охрану, пробрался в редакцию, отыскал журналистку и ранив ее в шею. Нападавший объявил свои действия тем, что ведущая его преследовала посредством телепатии.

«Каждую ночь, используя телепатический контакт, она изводила меня сексуально», — пояснил он правоохранительным органам после задержания.

Из записей в онлайн-дневнике, который вел Гриц, следует, что последние несколько месяцев мысли о Фельгенгауэр не давали ему покоя. Мужчина писал, что был вынужден обратиться к «известному в Москве экстрасенсу», поскольку Татьяна постоянно «использует его для удовлетворения своей похоти», а также экспериментирует «с прекращением его дыхания».

Грицу назначили на судебно-психиатрическую экспертизу. В его отношении заведено дело о покушении на убийство.