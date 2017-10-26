СК определился с версией нападения на журналистку «Эха Москвы»

Следственный комитет (СК) рассматривает только одну версию нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр — «нестабильную психику нападавшего». Об этом в четверг, 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, «поведение в момент задержания и допроса» обвиняемого Бориса Грица «явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности». Петренко уточнила, что психическое состояние Грица устанавливают эксперты, данных в пользу других версий нападения на Фельгенгауэр у следствия нет.

Татьяну Фельгенгауэр ранили ножом в шею 23 октября в редакции «Эха», ее поместили в реанимацию. Как написал 26 октября в своем Telegram-канале главред «Эха» Алексей Венедиктов, Фельгенгауэр перевели в общую палату. Следователь провел короткий допрос, уточнил Венедиктов.

Грица, предположительно, ранившего Фельгенгауэр, задержал охранник радиостанции. Позднее злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство, суд арестовал Грица на два месяца.

У обвиняемого, кроме российского гражданства, есть также израильское. СК запросит у Израиля медицинские документы Грица. Ранее он утверждал, что Фельгенгауэр преследовала его «каждую ночь, используя телепатический контакт».

P.S.

Je Suis Таня. От редакции «Ленты.ру»

Редакция «Ленты.ру» сердечно поддерживает Таню, желает мужества ее близким и скорейшего выздоровления ей самой.

Некоторые из сотрудников и авторов «Ленты.ру» работали на «Эхе» со дня основания радиостанции, а некоторые трудятся на ней по сей день. Там работают наши знакомые, коллеги, друзья и близкие. То, что случилось на «Эхе» — касается всех журналистов, вне зависимости от того, чем они заняты каждый день: пишут ли заметки, выходят ли в радиоэфир, снимают ли видеосюжеты. Это наша общая трагедия и боль.

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