Состояние раненой Фельгенгауэр улучшилось

Врачи оценивают состояние раненой журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр как средней тяжести. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что пострадавшая остается в палате интенсивной терапии. Накануне она пришла в сознание и написала послание коллегам. В частности, она сообщила, что ей «впервые за 16 лет удалось выспаться, а дышать через трубочку даже прикольно».

23 октября в НИИ имени Склифосовского прошел консилиум специалистов по патологии головы и шеи, на котором обсуждалось состояние ведущей «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, пострадавшей от удара ножом в горло. Тогда врачи рассказали, что у пациентки не задеты голосовые связки, и заверили в благоприятном прогнозе лечения.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября в редакции радиостанции «Эхо Москвы». 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России («Покушение на убийство»).

P.S.

Je Suis Таня. От редакции «Ленты.ру»

Редакция «Ленты.ру» сердечно поддерживает Таню, желает мужества ее близким и скорейшего выздоровления ей самой.

Некоторые из сотрудников и авторов «Ленты.ру» работали на «Эхе» со дня основания радиостанции, а некоторые трудятся на ней по сей день. Там работают наши знакомые, коллеги, друзья и близкие. То, что случилось на «Эхе» — касается всех журналистов, вне зависимости от того, чем они заняты каждый день: пишут ли заметки, выходят ли в радиоэфир, снимают ли видеосюжеты. Это наша общая трагедия и боль.

Таня, мы будем очень ждать вашего возвращения в эфир. Пусть все будет хорошо!

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