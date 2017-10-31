Фельгенгауэр пошутила по поводу всаженного в горло ножа

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, оправившаяся от удара ножом в горло, который нанес ей Борис Гриц, пошутила в Facebook по поводу нападения. Коллеги по цеху обратили внимание на то, что Гриц не задел ножом ее чувство юмора.

Фельгенгауэр прокомментировала статью издания «Нож» с заголовком «Ученые ЦЕРН: по законам физики Вселенная не должна существовать». «Прямо нож в горло научной журналистики!» — написала она под публикацией главного редактора научно-популярного издания N+1 Андрея Коняева, который первым обратил внимание на материал «Ножа».

Скриншот: страница Андрея Коняева в Facebook

«Если вдруг вы волновались за то, как чувство юмора Тани Фельгенгауэр пережило нападение, то можете выдохнуть. Его явно не задели», — написал Коняев позже, прикрепив скриншот с реакцией Фельгенгауэр на его пост. Комментарий журналистки собрал сотни лайков в Facebook.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. В редакцию пробрался вооруженный ножом человек. Ослепив охрану перцовым баллончиком, он отыскал журналистку и полоснул ее по горлу.

Атаковавшим оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц. Он обвинил Фельгенгауэр в навязчивом сексуальном преследовании посредством телепатии. Грицу предъявлено обвинение и назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

За несколько дней до нападения канал «Россия 24» показал сюжет «Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО». Много времени в нем было посвящено Фельгенгауэр. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов попросил следователей проверить программу на предмет разжигания ненависти к журналистам радиостанции.

Он также пожаловался на эфиры Владимира Соловьева на радиостанции «Вести FM». Тот, по словам Венедиктова, неоднократно крайне агрессивно высказывался о сотрудниках станции. В частности, называл их «недобитками» и призывал «заткнуть их поганые рты».

После эфира Соловьева, посвященного ведущей «Эха» Ксении Лариной, главред принял решение временно «эвакуировать» ее в другую страну. Журналистка будет работать удаленно.