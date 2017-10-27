Главред «Эха Москвы» потребует допроса журналистов ВГТРК и ответа от Соловьева

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов намерен указать Следственному комитету России (СКР) на эфир Владимира Соловьева на «Вести FM», посвященный журналистке радиостанции Ксении Лариной. Об этом в пятницу, 27 октября, он сообщил «Ленте.ру».

По мнению Венедиктова, эфир Соловьева может провоцировать нападение на работников его станции. Главред также попросит СКР допросить журналистов ВГТРК, в частности канала «Россия 24», где 11 октября вышел сюжет «Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО». Спустя менее чем через две недели в стенах редакции было совершено нападение на ведущую «Эха» Татьяну Фельгенгауэр.

Ранее 27 октября Венедиктов объявил о решении временно «эвакуировать» Ларину из России в другую страну. Он объяснил это интересами ее безопасности. За несколько дней до этого Соловьев вместе с коллегой по утренней радиопрограмме «Полный контакт» и журналистом Арменом Гаспаряном обсудили посты Лариной в Facebook.

Часть эфира, посвященного Лариной, называлась «Либералы, зачем вы лжете?». Ведущие начали с поста, в котором Ларина обвиняла Соловьева в провокации нападения на журналистов радиостанции.

«Теперь на работе так, — комментировала она фотографию пырнувшего ее коллегу ножом. — Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы».

Предваряя обсуждение, Гаспарян назвал журналистку «откровенной сволочью». «Как известно, за весь вчерашний день они ["Эхо Москвы"] не нашли подтверждения своих слов, хотя эфир "Вестей FM" они мониторят, все эфиры есть на YouTube», — сказал Гаспарян.

Соловьев при этом отметил, что перед ним никто не извинился, и обвинил журналистов «Эха» и поддерживающих их в травле.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. В редакцию пробрался мужчина, вооруженный ножом. Ослепив охрану перцовым балончиком, он отыскал журналистку и полоснул ей горло. Атаковавшим оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц, он обвинил ведущую в навязчивом сексуальном преследовании посредством телепатии. Мужчине предъявлено обвинение и назначена судебно-психиатрическая экспертиза.