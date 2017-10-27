Киселев посоветовал главреду «Эха Москвы» обратиться к психиатру вместо СК

Автор и ведущий программы «Вести недели» на «России 1» Дмитрий Киселев рекомендовал главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову обратиться с заявлениями о вине ВГТРК в нападении на журналистов радиостанции к психиатру. Свое мнение Киселев изложил РИА Новости, входящему в холдинг «Россия сегодня», генеральным директором которого он является.

«Я посоветовал бы Алексею Венедиктову обратиться не в Следственный комитет, а к психиатру, потому что у него налицо бред преследования — симптомы как и у Бориса Грица», — приводит агентство его слова.

Ранее 27 октября Венедиктов заявил, что намерен добиться допроса журналистов ВГТРК, причастных к созданию сюжета «Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО». Кроме того, он укажет Следственному комитету России на радиоэфир Владимира Соловьева, в котором обсуждались записи в Facebook сотрудницы «Эха» Ксении Лариной. Оба эфира могут подстрекать к нападению на журналистов его радиостанции, считает Венедиктов.

После эфира Соловьева на радиостанции «Вести FM», где Ларину назвали «откровенной сволочью», главред «Эха», опасаясь нападения на ведущую, принял решение на время «эвакуировать» ее в другую страну.

Ларину обсуждали в эфире «Вести FM» 24 октября, спустя день после нападения на ее коллегу по «Эху» Татьяну Фельгенгауэр. Часть передачи, посвященная ее постам в Facebook называлась «Либералы, зачем вы лжете?». В частности, упоминались выдвинутые журналисткой обвинения в адрес Соловьева, который якобы «очень хотел», чтобы совершилось преступление. Ведущий отметил, что перед ним никто не извинился, и обвинил журналистов «Эха» в травле.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. В редакцию пробрался мужчина, вооруженный ножом. Ослепив охрану перцовым балончиком, он отыскал журналистку и полоснул ее по горлу. Атаковавшим оказался гражданин Израиля Борис Гриц, он заявил, что подвергся навязчивому сексуальному преследованию со стороны ведущей посредством телепатии. Мужчине предъявлено обвинение и была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.