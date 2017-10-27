После обвинений в адрес Соловьева журналистку «Эха Москвы» вывезут из России

«Эхо Москвы» эвакуирует из России ведущую Ксению Ларину. Об этом «Ленте.ру» сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Решение было принято в целях безопасности «из-за действий журналистов ВГТРК», сказал главред.

По его словам, причиной такого решения стал эфир Владимира Соловьева на радиостанции «Вести FM». В нем обсуждался пост Лариной в Facebook, в котором та обвиняла Соловьева в разжигании ненависти к Татьяне Фельгенгауэр.

«Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы», — писала журналистка, комментируя фотографию нападавшего на ее коллегу.

Судя по всему, речь идет о выпуске Соловьева «Полный контакт» под названием «Либералы, зачем вы лжете?», в которой вместе с журналистом Арменом Гаспаряном они поговорили и о других записях Лариной в Facebook. Предваряя обсуждение, он назвал журналистку «откровенной сволочью».

Комментарий ведущей получить не удалось.

23 октября в редакцию «Эха Москвы» пробрался Борис Гриц, который ослепил охрану и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Гриц был задержан, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

За несколько дней до нападения канал «Россия 24» показал сюжет «Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО». Много времени в нем было посвящено Фельгенгауэр.