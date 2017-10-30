Путин не увидел связи между нападением на Фельгенгауэр и свободой слова в России

Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не имеет отношения к свободе слова. Об этом он рассказал во время встречи с членами Совета по правам человека в понедельник, 30 октября, передает «Интерфакс».

В ходе встречи член совета и журналист Станислав Кучер упомянул нападение на Фельгенгауэр в контексте «холодной гражданской войны в России». В ответ на это Путин заметил, что злоумышленник — больной человек, а покушение не имеет никакого отношения к свободе слова. «Вы упомянули "Эхо Москвы", но это-то здесь причем? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», — подчеркнул президент.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. В редакцию пробрался человек, вооруженный ножом. Ослепив охрану перцовым балончиком, он отыскал журналистку и полоснул ее по горлу.

Выяснилось, что на журналистку напал гражданин Израиля Борис Гриц. Он заявил, что подвергся навязчивому сексуальному преследованию со стороны ведущей посредством телепатии. Ему предъявлено обвинение, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

За несколько дней до нападения канал «Россия 24» показал сюжет «Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО». Много времени в нем было посвящено Фельгенгауэр.