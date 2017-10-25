Главред «Новой газеты» пообещал вооружить редакцию

Главный редактор «Новый газеты» Дмитрий Муратов пообещал, что у журналистов издания будет оружие самообороны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа», — подчеркнул Муратов. По его словам, он не видит, что государство принимает меры к защите.

Муратов уточнил, что журналистам будут покупать травматическое оружие и они будут сдавать на владением оружием экзамен. Также, по его словам, их обеспечат другими средствами безопасности.

23 октября на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напал 48-летний Борис Гриц. Он ослепил охрану и пробрался в редакцию, отыскал журналистку и порезал ей горло. Ведущую экстренно госпитализировали и прооперировали. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Гриц был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России («Покушение на убийство»).

P.S.

Je Suis Таня. От редакции «Ленты.ру»

Редакция «Ленты.ру» сердечно поддерживает Таню, желает мужества ее близким и скорейшего выздоровления ей самой.

Некоторые из сотрудников и авторов «Ленты.ру» работали на «Эхе» со дня основания радиостанции, а некоторые трудятся на ней по сей день. Там работают наши знакомые, коллеги, друзья и близкие. То, что случилось на «Эхе» — касается всех журналистов, вне зависимости от того, чем они заняты каждый день: пишут ли заметки, выходят ли в радиоэфир, снимают ли видеосюжеты. Это наша общая трагедия и боль.

Таня, мы будем очень ждать вашего возвращения в эфир. Пусть все будет хорошо!

Полный текст письма редакции можно прочесть ЗДЕСЬ.