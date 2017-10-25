Барщевский рассказал о дружбе с пырнувшим ножом журналистку Фельгенгауэр

Адвокат Михаил Барщевский, представляющий правительство России в высших судебных инстанциях, рассказал RT о дружбе с семьей Бориса Грица, который напал с ножом на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

По словам Барщевского, его родители дружили с родителями Грица — Юрием и Людмилой. Юрий Гриц был доктором физико-математических наук, физиком-ядерщиком, засекреченным ученым, «рафинированным интеллигентом», вспоминает адвокат. Он умер в 1990-х, после чего связь Барщевских с Грицами прекратилась

Бориса Барщевский видел несколько раз в детстве. По выражению адвоката, тот был очень одаренным ребенком, «светочем», в которого «родители вкладывали всю душу». Во взрослом возрасте Гриц испытывал проблемы с психикой и трудоустройством, подозревает его бывший знакомый.

«Боря потрясающе учился в школе, выигрывал олимпиады, был вундеркиндом, гением. Окольными путями знаю, что он не мог найти себя, не мог найти работу в Израиле и России. В итоге у него начались сильные проблемы с головой: он писал какие-то сумасшедшие вещи в Facebook», — говорит Барщевский.

Ранее сообщалось, что Гриц жаловался на то, что в течение пяти лет безуспешно предпринимает попытки найти работу в Израиле.

48-летний Гриц напал на Фельгенгауэр 23 октября, ослепив охрану «Эха Москвы» и пробравшись в редакцию. Он отыскал журналистку и порезал ей горло. Ведущую экстренно госпитализировали и прооперировали. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Гриц был задержан и передан правоохранительным органам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России («Покушение на убийство»).

P.S.

Je Suis Таня. От редакции «Ленты.ру»

Редакция «Ленты.ру» сердечно поддерживает Таню, желает мужества ее близким и скорейшего выздоровления ей самой.

Некоторые из сотрудников и авторов «Ленты.ру» работали на «Эхе» со дня основания радиостанции, а некоторые трудятся на ней по сей день. Там работают наши знакомые, коллеги, друзья и близкие. То, что случилось на «Эхе» — касается всех журналистов, вне зависимости от того, чем они заняты каждый день: пишут ли заметки, выходят ли в радиоэфир, снимают ли видеосюжеты. Это наша общая трагедия и боль.

Таня, мы будем очень ждать вашего возвращения в эфир. Пусть все будет хорошо!

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