Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в интервью Юрию Дудю рассказал о том, как однажды прошла его встреча с журналистом Владимиром Соловьевым. Выпуск опубликован на YouTube-канале «вДудь».

Он признался, что не смотрит телевизор и не видел Соловьева, но поделился историей. По словам Доренко, Соловьев пригласил его на передачу, в конце которой оперся на кулаки и начал говорить: «Ты понял, что настоящий телекиллер я, а не ты?» Герой интервью признался, что сам никогда не считал себя телекиллером, предпочитая характеристики «саркастик» и «ироник».

Доренко рассказал, что Соловьев отстаивал это звание, хотя первый на него точно не претендовал.

Он также предположил, что отличается от другого знаменитого российского журналиста Владимира Познера тем, что, в отличие от него, терял работу раз в год и его все время выгоняют.

В этом же интервью Доренко рассказал о своем состоянии после того, как в эфир вышла скандальная программа о гибели подводной лодки «Курск». Он признался, что ожидал своего увольнения и добавил, что после выпуска программы оказался в состоянии столбняка.

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