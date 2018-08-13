Доренко засомневался в новой версии убийства Листьева

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко отверг новую версию убийства первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщается на сайте радиостанции. Ранее коллега Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров заявил, что заказчиком убийства был олигарх Борис Березовский, а гибель гендиректора ОРТ связана с монополией на размещение рекламы на канале.

Доренко не согласился с этой версией. По мнению журналиста, Березовскому не нужна была смерть Листьева, так как он мог просто уволить гендиректора.

«Что его стрелять-то? Выгнать — и дело с концом. Листьев получил эту работу по предложению Березовского, то есть был его сотрудником в сущности. Речь не о работе телеведущего, а именно о должности генерального директора ОРТ», — заявил Доренко.

Журналист также отметил, что заказчиком убийства Листьева могла быть обычная «криминальная шушера».

«На Первом канале были какие-нибудь бартеры, были какие-нибудь откаты. Я не знаю, но я предполагаю. И какие-нибудь пацаны, криминальные, просто сказали: нам эту тему закрыли, какой-то Листьев, давайте "чпокнем", и все. Это какая-то "двойка", криминальная шушера», — отметил Доренко. Он добавил, что по этой же причине преступление до сих пор не могут раскрыть.

Ранее 13 августа бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский также отверг теорию бывшего коллеги об убийстве Листьева, так как никакие следственные действия не доказывают причастность Березовского к смерти первого гендиректора ОРТ.

Тело Владислава Листьева обнаружили 1 марта 1995 года возле его дома в Москве. Следователи до сих пор не раскрыли преступление.

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