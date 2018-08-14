Доренко поведал о столбняке после выхода скандальной программы о подлодке «Курск»

Главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко в интервью Юрию Дудю рассказал о своем состоянии после того, как в эфир вышла скандальная программа о гибели подводной лодки «Курск». Выпуск с Доренко опубликован на YouTube-канале «вДудь».

Доренко отметил, что он знал, что «его закроют», и уточнил, что после этого выпуска, вышедшего в 2000 году, больше никогда не появлялся на федеральном телевидении.

«Ночью была температура 39,5. У меня так бывает, сильно волновался. Меня колбасило, мне принесли советский аспирин. Когда температуру удалось сбить, я был в состоянии столбняка. Вот с таким состоянием идут под танки. Я был как зомби. Я решил — "да или да", будь что будет», — объяснил он.

Он также уточнил, что не имеет никаких претензий к Константину Эрнсту, который лично подписывал увольнение Доренко с ОРТ. «Он довел до двери и шепнул: "Nothing personal" ("Ничего личного")», — рассказал Доренко.

2 сентября 2000 года в эфир телеканала ОРТ (сейчас — Первый канал) вышел последний выпуск авторской программы Сергея Доренко, посвященный обсуждению причин гибели подводной лодки «Курск».

Журналист добился командировки в гарнизон Видяево и показал в часовом выпуске, в каких аварийных условиях жили подводники. Следующий выпуск авторской программы не вышел, а Доренко был уволен. На данный момент Доренко занимает пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

Атомоход К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате погибли все 118 членов экипажа. Основной версией причин катастрофы называют взрыв торпеды.

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