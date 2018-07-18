Подсчитаны многомиллиардные заработки российских блогеров

Общий заработок всех российских блогеров составляет порядка 10 миллиардов рублей в год. Об этом рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, передает РИА Новости.

По его словам, в России насчитывается около 15-17 тысяч блогеров. Он отметил, что уровень заработка у всех варьируется. Начинающие блогеры зарабатывают по несколько десятков тысяч рублей в месяц, а зарплата более опытных исчисляется миллионами рублей.

Волин назвал рынок блогеров быстрорастущим, а также сравнил их деятельность с профессией журналиста.

«Если блогер при помощи своего труда зарабатывает деньги и занимается этим профессионально, то его ничто не отличает от журналиста. Наличие у человека лицензии или удостоверения отнюдь не делает его журналистом. Если вы занимаетесь профессиональным производством и продажей информации, вы работаете на медийном рынке, вне зависимости от того, зарегистрированы вы как СМИ или нет», — отметил чиновник.

В начале апреля известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь рассказал о своем заработке. Автор популярного YouTube-канала «вДудь» заявил, что его ежемесячный доход не превышает пяти миллионов рублей.

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