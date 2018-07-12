Популярный блогер зарабатывала на картинках из Google-поиска

Популярный Instagram-блогер из Гонконга Садель Юнг (Sadelle Yeung) попалась на воровстве фотографий из сети. Об этом сообщает портал BuzzFeed.

Пользователи форума LIHKG устроили бурное обсуждение снимков Юнг и выяснили, что все фотографии, которые она публиковала, принадлежали не ей. Многие из них нашлись на порталах о путешествиях или в профилях других блогеров. Некоторые снимки отображаются одними из первых в поисковой выдаче Google.

«Крадет фото для селфи? Instagram-модель Садель разоблачена!!!» — написал один из пользователей, гневно заметив, что использовать сервис «Картинки» от Google для ведения блога непозволительно. Многие фанаты сообщили, что разочаровались в девушке.

Фото опубликовано @copywithsadelle

Расследование подписчиков вызвало споры в интернете и побудило энтузиастов создать страницу, где публикуются примеры плагиата от Юнг. Администратор разоблачительного блога по имени Мишель сообщила, что планирует поддерживать активность в профиле, пока Юнг не принесет подписчикам извинения.

В начале июля блогер под давлением подписчиков удалила некоторые ворованные снимки. В комментариях она продолжает защищать себя, утверждая, что реагирует только на конструктивную критику.

Садель Юнг работает моделью и неоднократно сотрудничала с крупными косметическими компаниями, такими как Givenchy и Lancome. Ее Instagram-профиль насчитывает около ста тысяч подписчиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!