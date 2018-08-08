Доренко сходил к Дудю и назвал его дедом Пропердыкиным из колхоза

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко рассказал, что стал новым гостем шоу «вДудь» на YouTube. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Журналист отметил, что автор шоу Юрий Дудь — хороший парень, однако во время интервью он постоянно пытался перевести тему разговора на 90-е годы прошлого столетия, что сильно утомило.

«Парень он хороший, но говорил со мной, будто дед Пропердыкин из колхоза имени XXII партсъезда — непрерывно ворошил старую срань про 90-е — я боялся вывихнуть челюсть от зевоты. Из вежливости отвечал — дезактуализированное дерьмо», — написал Доренко.

7 августа Юрий Дудь выпустил часовое интервью с семьей и коллегами автора множества детских программ Сергея Супонева, который погиб в 2001 году, врезавшись на снегоходе в деревянные мостки речной пристани. Фильм о жизни и работе телеведущего доступен на YouTube-канале «вДудь».

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