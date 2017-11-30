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Доренко назвал Яровую и Мизулину швабрами и извинился после их встречи с Путиным

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Сергей Доренко
Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в эфире от 28 ноября назвал вице-спикера Госдумы Ирину Яровую и сенатора Елену Мизулину швабрами, за что на следующий день извинился.

«Уважаемые мадам Мизулина и мадам Яровая, хочу извиниться перед вами от души и от сердца. Я просто ночь не спал. Я вчера назвал вас швабрами. Швабрами, в хорошем смысле этого слова. Мне никто не звонил, не требовал извинений, но я просто подумал, что это нехорошо. Совесть проснулась во мне, совесть», — сказал Доренко в утренней программе «Подъем».

Главред извинился после того, как Яровая и Мизулина приняли участие в заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Заседание прошло в Кремле под председательством президента Владимира Путина. Во время совещания глава государства заявил о необходимости выплачивать по 10 тысяч рублей на протяжении полутора лет семьям, которые обзавелись первенцем.

Доренко изумился тому, что эти слова прозвучали сразу после его эфира, в котором он осуждал методы поддержки семей в России. В частности, Доренко вспоминал, как в Воронежской области семьям в связи с рождением ребенка выплачивали по 20 тысяч рублей, а затем прекратили подобную практику. Ведущие сочли такие меры неэффективными, поскольку 20 тысяч — сумма, которой хватит только на покупку коляски, а деньги нужно выплачивать ежемесячно.

«Я серьезно говорю, что это никак не координировалось ни с кем. Ба-бах! Путин вызывает этих двух женщин, которых я назвал швабрами», — воскликнул ведущий.

Слово «швабры» в отношении к Яровой и Мизулиной прозвучало, когда Доренко и его соведущая Эльвира Хасаншина обсуждали смерть 25-летней девушки, которая заказала суши через интернет, съела их и скончалась. «Так что виноват? Интернет, то ли? Это Мизулина пусть рассказывает нам, что интернет виноват. И вторая еще есть ... хотел сказать, вторая швабра, которая против интернета. Яровая (напоминает Хасаншина. — прим. «Ленты.ру»). В хорошем смысле, я сказал швабра в хорошем смысле. Я имел в виду красоту этих двух женщин», — подытожил ведущий.

Доренко является главредом станции «Говорит Москва» с момента ее основания в 2014 году. Радиостанция принадлежит предпринимателю Михаилу Гуцериеву.

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