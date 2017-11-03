Доренко с унитаза изрек пророчество о судьбе «престола и ядерного чемоданчика»

Главный редактор и ведущий радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко порассуждал о ядерном чемоданчике и возможном президентстве спикера Госдумы Вячеслава Володина. Ролик был опубликован Twitter-аккаунте журналиста.

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На видео Доренко говорит о том, что Володин якобы в обход президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева определил ориентиры развития страны и «начертал путь» для россиян. По его словам, спикер Госдумы был в одном шаге от «престола и ядерного чемоданчика». «Мы ведь ищем преемника, а чем он не преемник», — отметил он.

Прокомментировавшие ролик пользователи заметили, что Доренко, судя по всему, записал видео, сидя на унитазе.

В конце мая юрист Игорь Волобуев подал иск в Арбитражный суд Москвы к Доренко из-за его высказываний о Благовещенске. Обратиться в суд Волобуева заставили слова Доренко, произнесенные в авторской программе «Подъем» в январе 2017 года. Тот в прямом эфире сказал следующее: «Благовещенск — это место ржавчины, это место, пахнущее кошачьей мочой и так далее. Это Благовещенск. А напротив есть Хэйхэ. Они сидят в своих жалких бетонных конурках, благовещенцы, но подходят к окошку, и если расковырять окошко от грязи, то видно Хэйхэ. И так счастливо становится».