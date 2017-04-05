Доренко и Тимати призвали москвичей присоединиться к вечеру памяти жертв теракта

Звезды российского шоу-бизнеса приглашают москвичей принять участие в вечере памяти жертв теракта в петербургском метро, который пройдет 6 апреля на Манежной площади. Соответствующие сообщения на своих страницах в социальных сетях опубликовали, в частности, рэперы Тимати, Баста, комик Гарик Харламов и журналист Сергей Доренко.
Молодые ребята и девчонки ушли из жизни. У них все только начиналось, у них были свои мечты, которые никогда не сбудутся, горе может коснуться каждого. #питермыстобой Отмечайте друзей в комментах👇 Подписываемся. ➡ @blackstarruofficial ⬅ #blackstarruofficial #blackstarburger#best #тимати#мот#мотстелет#дони#кристинаси#блекстар#кан#натан#егоркрид#кан#олимп#скруджи#timati#blackstarmafia#мишамарвин#blackstar#kristina_si#mmott23#mcdoni_blackstar#egorkreed#natan#scroodgee#kan#mishamarvin#respect#alisa ⚫ ⚫ ⚫ ✴ ✴ ✴
Мероприятие начнется в 17:00. Участники возложат цветы и зажгут свечи у памятного знака «Город-герой Ленинград». После этого состоится концерт, лейтмотивом которого, по словам организаторов, станет «сопереживание и поддержка жителей Санкт-Петербурга, скорбь по погибшим и наглядный ответ террористам, что запугать и разобщить граждан России у них не получится».
Теракт произошел днем 3 апреля в поезде петербургского метро, следовавшем от «Сенной площади» к «Технологическому институту». На данный момент известно о 14 погибших.