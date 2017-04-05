Доренко и Тимати призвали москвичей присоединиться к вечеру памяти жертв теракта

Звезды российского шоу-бизнеса приглашают москвичей принять участие в вечере памяти жертв теракта в петербургском метро, который пройдет 6 апреля на Манежной площади. Соответствующие сообщения на своих страницах в социальных сетях опубликовали, в частности, рэперы Тимати, Баста, комик Гарик Харламов и журналист Сергей Доренко.

Завтра (6-го апреля) в Москве акция в память о погибших при теракте в петербургском метро. Питер, мы скорбим вместе с тобой. Приходите завтра на Манежную площадь в 17.00 #Питермыстобой A post shared by Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) on Apr 5, 2017 at 5:58am PDT

В соцсетях идёт призыв на акцию на Манежной площади (6 апреля 17:00) в память о погибших в теракте людях. Молодые ребята и девчонки ушли из жизни. У них все только начиналось, у них были свои мечты, которые никогда не сбудутся, горе может коснуться каждого. Приходите на акцию!!!#Питермыстобой A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on Apr 5, 2017 at 4:33am PDT

Мероприятие начнется в 17:00. Участники возложат цветы и зажгут свечи у памятного знака «Город-герой Ленинград». После этого состоится концерт, лейтмотивом которого, по словам организаторов, станет «сопереживание и поддержка жителей Санкт-Петербурга, скорбь по погибшим и наглядный ответ террористам, что запугать и разобщить граждан России у них не получится».

Теракт произошел днем 3 апреля в поезде петербургского метро, следовавшем от «Сенной площади» к «Технологическому институту». На данный момент известно о 14 погибших.