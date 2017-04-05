Организатор московского вечера памяти жертв теракта рассказал о своих целях

Участники московской акции солидарности «Питер — Мы с тобой!» выйдут на улицу, чтобы показать сплоченность людей в разделении горя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Московской федерации профсоюзов, которая выступила инициатором вечера памяти.

По словам председателя организации Михаила Антонцева граждане, участвующие в акции, демонстрируют тем самым крайнее неприятие террора.

«Это акция солидарности, она не подразумевает никаких выступлений, требований, лозунгов и плакатов. Вечер памяти инициирован нами в ответ на многочисленные просьбы москвичей, — рассказал Антонцев, — Люди будут возлагать цветы и зажигать свечи в Александровском саду, чтобы почувствовать единство борцов за стабильность и против терроризма».

Материалы по теме «Мы живем в ситуации перманентной угрозы» Как теракты влияют на общество и его отношения с властью

Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро пройдет в Москве в четверг, 6 апреля. Мероприятие начнется в 17.00 мск в Александровском саду. Ее участники возложат цветы и зажгут свечи у памятного знака «Город-герой Ленинград».

В акции также примут участие представители профсоюза работников метрополитена, профсоюза работников транспорта и Транспортной ассоциации московской агломерации.

Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По последним данным, погибли 14 человек.