На Манежной площади почтят память жертв петербургского теракта

На Манежной площади в Москве 6 апреля пройдет вечер памяти жертв теракта в санкт-петербургском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской федерации профсоюзов (МФП), подавшей заявку на проведение мероприятия.

Вечер памяти начнется в 17:00. Его участники возложат цветы и зажгут свечи у памятного знака «Город-герой Ленинград». «Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие», — говорят в МФП.

В федерации добавили, что на площади пройдет памятный концерт, лейтмотивом которого станет «сопереживание и поддержка жителей Санкт-Петербурга, скорбь по погибшим и наглядный ответ террористам, что запугать и разобщить граждан России у них не получится». По словам организаторов, свое участие в мероприятии подтвердили известные представители культуры, спорта и шоу-бизнеса.

Заявку на проведение вечера совместно с МФП подали Транспортная ассоциация московской агломерации, профсоюз работников транспорта и метрополитена. В пресс-службе МФП напомнили, что московская подземка также становилась объектом атаки террористов, поэтому ее сотрудники глубоко переживают произошедшее в Санкт-Петербурге.

3 апреля в поезде санкт-петербургского метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел теракт. Позже оперативникам удалось найти и обезвредить еще одну самодельную бомбу на станции «Площадь Восстания». По последним данным, трагедия унесла жизни 14 человек.