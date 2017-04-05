Подсветка Эйфелевой башни погасла в память о погибших при теракте в Петербурге

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В Париже подсветка Эйфелевой башни погасла в ночь на среду, 5 апреля, в знак солидарности с семьями погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Подсветка погасла ровно в полночь по местному времени (01:00 мск).

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Башня на фоне темного неба сделалась почти незаметной — лишь на каждом ярусе памятника были видны технические огни.

После крупного теракта во Франции, когда в ходе атак террористов в ноябре 2015 года погибли почти 130 человек, Останкинская телебашня в Москве сменила подсветку на цвета французского триколора.

В понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда петербургского метро в перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» сработало взрывное устройство. Погибли 14 человек, ранены более 50.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.