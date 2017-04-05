Установлено местожительство подозреваемого в совершении теракта в Петербурге

Следствие установило местожительство подозреваемого в совершении теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова, в его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Председатель СКР Александр Бастрыкин в ходе проведенного в ночь на вторник, 5 апреля, оперативного совещания поручил проверить все данные о личности Джалилова, в том числе отработать его связи на предмет возможных соучастников из числа приверженцев запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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Бастрыкину доложили об объеме проведенных следственных действий. Допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами.

На данный момент установлены личности еще двоих погибших. Таким образом, только один остается неопознанным. Утром в среду, 5 апреля, следователи приступят к процедуре выдачи родственникам тел погибших.

Днем в понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда петербургского метро, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. Погибли 14 человек, ранены более 50.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур. В ряде городов России введены меры повышенной безопасности на транспорте.