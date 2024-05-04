В США раскрыли главный приоритет американцев

Макгрегор: простым американцам защита границы важнее внешней политики и обороны

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что на самом деле волнует граждан США. Об этом он написал в социальной сети Х.

Макгрегор раскрыли главный приоритет американцев и подчеркнул, что граница страны им важнее внешней политики и обороны.

«Если вы спросите среднестатистического американца, что для него является главным приоритетом... внешняя и оборонная политика занимает последнее место в списке, и это всегда было так», — отметил он.

Эксперт добавил, что закрытие границы США является важным желанием граждан страны. Вторым приоритетом он указал восстановление верховенство закона.

Ранее Макгрегор исключил победу США в случае мировой войны. По его мнению, в стране происходит нарушение верховенства закона и массовый наплыв нелегальных мигрантов.