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00:23, 4 мая 2024Мир

В США раскрыли главный приоритет американцев

Макгрегор: простым американцам защита границы важнее внешней политики и обороны

Фото: Unsplash

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что на самом деле волнует граждан США. Об этом он написал в социальной сети Х.

Макгрегор раскрыли главный приоритет американцев и подчеркнул, что граница страны им важнее внешней политики и обороны.

«Если вы спросите среднестатистического американца, что для него является главным приоритетом... внешняя и оборонная политика занимает последнее место в списке, и это всегда было так», — отметил он.

Эксперт добавил, что закрытие границы США является важным желанием граждан страны. Вторым приоритетом он указал восстановление верховенство закона.

Ранее Макгрегор исключил победу США в случае мировой войны. По его мнению, в стране происходит нарушение верховенства закона и массовый наплыв нелегальных мигрантов.

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      Марина Совина
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