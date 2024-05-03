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23:50, 3 мая 2024Экономика

Стало известно о трудностях Boeing с производством из-за санкций против России

WSJ: Boeing столкнулась с трудностями в производстве из-за санкций против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash.com

Американская корпорация Boeing столкнулась с трудностями в производстве новых самолетов из-за санкций, введенных против России. Об этом стало известно газете Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что компания RTX, производящая терморегулирующее оборудование для модели Boeing 787 Dreamliner, вскоре после начала спецоперации на Украине свернула работу в РФ.

На тот момент объем поставок удовлетворял спрос, однако с расширением производства мощностей концерна в США и Великобритании перестало хватать.

Гендиректор компании Давид Калхоун уточнил, что производство теплообменников перенесли, однако новый поставщик не смог удовлетворить растущий спрос. Также наблюдается дефицит пассажирских кресел от сторонних поставщиков для Boeing 787, с этой ситуацией корпорации будет справиться еще сложнее.

Производитель самолетов предупредил инвесторов, что в середине 2024 года выпуск Dreamliner несколько просядет, однако к концу года вернется к прежним объемам — пять лайнеров в месяц.

3 мая сообщалось, что Министерство финансов США 1 мая расширило санкционный список, связанный с Россией. В SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) попали 29 физических и 250 юридических лиц, в том числе отечественный лоукостер «Победа».

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      Марина Совина
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