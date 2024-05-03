«Победа» попала под жесткие санкции. Как это скажется на пассажирах и полетах авиакомпании за рубеж?

Авиакомпания «Победа» попала в санкционный список США

Министерство финансов США 1 мая расширило санкционный список, связанный с Россией. В SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) попали 29 физических и 250 юридических лиц, в том числе отечественный лоукостер «Победа».

«Победу» обвинили в эксплуатации «изъятых» у зарубежных лизингодателей самолетов

В Минфине США объяснили введенные ограничения тем, что авиакомпания занимается деятельностью «в секторе экономики Российской Федерации, который считается поддерживающим военно-промышленную базу России».

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В разъяснении к санкционному списку говорится, что перевозчик якобы эксплуатирует «изъятые» у зарубежных лизингодателей американские и европейские самолеты. В документе также указано, что в 2023 году «Победа» занималась импортом и перевозкой компонентов американского происхождения на общую сумму более одного миллиона долларов. Помимо этого, в ведомстве уверены, что в январе 2024 года российская авиакомпания выступала в качестве грузополучателя «при транспортировке авиационных деталей из Индии в Россию благодаря своему постоянному сотрудничеству с находящейся под санкциями США иранской компанией Mahan Air».

В сообщении на сайте Минфина США сказано, что «Победе» предоставили генеральную лицензию №95, которая разрешает завершить все операции до 30 июля. Представители перевозчика на данный момент ситуацию не комментируют.

«Победа» продолжает выполнять рейсы по международным маршрутам

В Ассоциации туроператоров России отметили, что введенные США санкции пока не повлияли на полеты российского лоукостера за рубеж. Согласно опубликованному на сайте авиакомпании расписанию, пассажиры продолжают летать в Абу-Даби, Аланью, Анталью, Гюмри, Даламан, Дубай, Минск, Ош, Самарканд, Стамбул и Ташкент.

Однако прогнозы экспертов о дальнейшей работе авиакомпании неоднозначны. Так, по мнению гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, выполнение рейсов «Победы» в зарубежные аэропорты будет зависеть от отношений властей этих стран с США. Он отметил, что российская авиакомпания сможет летать в воздушные гавани государств, которые принимают также находящиеся под санкциями иранские Mahan Air и Iran Air.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главный редактор авиапортала Avia.ru Роман Гусаров считает, что ситуация с рейсами «Победы» в зарубежные страны будет зависеть от того, насколько они заинтересованы в сотрудничестве в Россией. Эксперт пояснил, что, например, Турция и ОАЭ ждут российских туристов, поэтому «американцам будет трудно как-то надавить на эти страны».

Ряд специалистов выразил мнение, что столкнувшаяся с ограничениями «Победа» для продолжения работы может использовать опыт Ирана. По словам главного редактора портала frequentflyers.ru Ильи Шатилина, иранский перевозчик Mahan Air, который уже много лет находится под санкциями, «работает прекрасно».

Понятно, что они [Mahan Air] не могут покупать новые самолеты, но это относительно небольшая авиакомпания по российским меркам, всего 34 самолета, и сейчас там сборная солянка, даже есть Airbus А300 1980-х, А340 1990-х. (...) А у «Победы» средний возраст флота чуть больше пяти лет, это достаточно свежий монофлот Илья Шатилин главный редактор портала frequentflyers.ru

Управляющий юрист практики сопровождения международных проектов CLS Валентина Аликова, в свою очередь, подчеркнула, что после введения санкций США есть риск осложнения или прекращения полетов российской авиакомпании за рубеж из-за отказа иностранных партнеров в продолжении сотрудничества. Это может случиться, если они увидят для себя риски вторичных санкций, рассказала Аликова.

«Победе» может потребоваться господдержка

В 2023 году лоукостер увеличил чистую прибыль по РСБУ на 42 процента — до 21,3 миллиарда рублей. Это максимальный показатель для работающей с 2014 года авиакомпании. По словам гендиректора «Победы» Дмитрия Тыщука, международная сеть в 2022 году давала восемь процентов пассажирооборота компании. Но доля доходов от международных рейсов остается нераскрытой.

Источник РБК, близкий к авиакомпании, заявил, что есть вероятность обращения «Победы» за господдержкой в случае, если рейсы за границу станут невозможными. В 2022-м и начале 2023 года российские перевозчики, попавшие под санкции, уже получили компенсации на организацию полетов внутри страны общим объемом 125 миллиардов рублей. Как заверил Тыщук, эта мера помогла «поддержать целый рынок».

«"Победа" ею пользовалась в том числе — это позволило держать цены на уровне 2021 года. Несмотря на то что объем перевозок уменьшился, и, соответственно, это не могло не повлиять на себестоимость авиабилета», — пояснил он, добавив, что в долгосрочной перспективе компания не рассчитывает на субсидии.

Эксперты предупреждают о возможном росте стоимости билетов

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что авиакомпания может столкнуться с ростом издержек из-за того, что ее партнеры могут заложить компенсацию своих возросших рисков. Однако нельзя ожидать, что билеты у «Победы» подорожают именно из-за введения санкций, потому что расходы растут по всем направлениям, пояснил эксперт. По его словам, все российские перевозчики находятся в конкурентной среде, не имея возможности поднимать цены без риска потери клиентов.