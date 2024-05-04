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01:05, 4 мая 2024Россия

Трое солдат-срочников в Крыму вышли на резиновой лодке в открытое море и пропали. Что известно об их поисках?

МО РФ: в Крыму продолжаются поиски трех военных, унесенных на лодке в море

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Крыму трое солдат-срочников вышли на лодке в открытое море и пропали, об этом рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Позднее сведения о поисках военнослужащих подтвердили в Минобороны России.

Молодые люди, двое из Северной Осетии и один из Дагестана, проходящие срочную службу в одной из крымских воинский частей, 30 апреля вышли на резиновой весельной лодке в море, несмотря на сильный ветер. Их сослуживцы обратились в МЧС.

Меняйло отметил, что матери пропавших военнослужащих записали видеообращение с просьбой найти сыновей.

Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали. Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат. Также пообщались с сестрой одного из них, уточнили нужную информацию

Сергей Меняйлоглава Северной Осетии

Глава Северной Осетии пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих.

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В Минобороны подтвердили поиски военнослужащих

В пресс-службе Южного военного округа подтвердили, что солдаты вышли на весельной лодке в открытое море 30 апреля около 14:30 по московскому времени, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями не справились с управлением.

Сразу после обнаружения отсутствия военнослужащих командованием подразделения незамедлительно были приняты меры для их поиска

Пресс-служба Южного военного округа
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Раскрыты подробности поисковой операции

В Минобороны также раскрыли подробности поисковой операции. Там отметили, что с 15:00 прибывшие на место сотрудники МЧС России начали поиск на моторной лодке, однако он не увенчался результатами.

Для расширения района поиска около 18:30 были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. Кроме того, с наступлением темного времени суток для поиска военнослужащих были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота

Пресс-служба Южного военного округа

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время командование воинской части и спасательные службы продолжают поисковые мероприятия.

24 апреля в Сочи трех российских туристов на сапбордах унесло в открытое море. Сотрудники Адлерского подразделения МЧС России вышли в море на катере и нашли пропавших в 1,5 километра от берега.

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      Марина Совина
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