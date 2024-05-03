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22:52, 3 мая 2024Россия

В Минобороны подтвердили поиски унесенных в море на резиновой лодке военных

МО РФ: в Крыму продолжаются поиски трех военных, унесенных в море на лодке

Фото: Unsplash.com

В пресс-службе Южного военного округа сообщили «Ленте.ру» о поисках трех военнослужащих одной из воинских частей Крыма, унесенных в море на резиновой лодке.

Представители Министерства обороны подтвердили, что солдаты вышли на весельной лодке в открытое море 30 апреля около 14:30 по московскому времени, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями не справились с управлением.

Сразу после обнаружения отсутствия военнослужащих комадование подразделения незамедлительно приняло меры для их поиска. С 15:00 их начали искать прибывшие на место сотрудники МЧС России, они вышли в море на моторной лодке.

Около 18:30 для расширения районов поиска были привлечены вертолеты Черноморского флота и МЧС России.

«Кроме того, с наступлением темного времени суток для поиска военнослужащих были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота. В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия», — уточнили в пресс-службе ЮВО.

Ранее о пропавших военнослужащих сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он отметил, что к нему обратились матери троих солдат-срочников, унесенных в открытое море на лодке.

По информации МЧС, молодые люди решили плыть, несмотря на сильный ветер. За их действиями наблюдали сослуживцы, которые и обратились в экстренные службы.

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      Марина Совина
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