Российские срочники вышли на весельной лодке в море в Крыму и пропали

Глава Северной Осетии: трое срочников вышли на лодке в море в Крыму и пропали

Трое солдат-срочников из Северной Осетии вышли на весельной лодке в открытое море в Крыму и пропали. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Он отметил, что к нему обратились матери россиян. По информации МЧС, молодые люди решили плыть, несмотря на сильный ветер. За их действиями наблюдали сослуживцы, которые и обратились в экстренные службы.

«Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали. Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат», — разъяснил Меняйло.

Глава пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение пропавших солдат.

Ранее сообщалось о 150 жителях Новосибирской области, пропавших без вести в зоне специальной военной операции на Украине.