Российские срочники вышли на весельной лодке в море в Крыму и пропали
Трое солдат-срочников из Северной Осетии вышли на весельной лодке в открытое море в Крыму и пропали. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Он отметил, что к нему обратились матери россиян. По информации МЧС, молодые люди решили плыть, несмотря на сильный ветер. За их действиями наблюдали сослуживцы, которые и обратились в экстренные службы.
«Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали. Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат», — разъяснил Меняйло.
Глава пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение пропавших солдат.
Ранее сообщалось о 150 жителях Новосибирской области, пропавших без вести в зоне специальной военной операции на Украине.