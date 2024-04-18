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12:23, 18 апреля 2024Россия

В российском регионе сообщили о пропаже без вести 150 бойцов в зоне СВО

Омбудсмен Зерняева сообщила о 150 пропавших без вести новосибирцах в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева сообщила о 150 поступивших в аппарат омбудсмена обращениях с просьбой отыскать пропавших в зоне специальной военной операции бойцов из региона, передает РБК.

Она отметила, что обращений о поиске пропавших без вести российских военнослужащих в минувшем году было 77. «В этом году — приблизительно такая цифра: в общей сложности порядка 150 обращений», — пояснила омбудсмен.

Зерняева добавила, что с 2022-го из украинского плена вернулись пять военнослужащих из Новосибирской области: в 2022 году — два человека, в 2023 году — столько же, и в 2024-м — один.

Кроме того, еще в отношении шести человек началась работа по включению в списки по обмену, указала Зерняева. По ее словам, остальные обращения направили в Минобороны России и федеральному уполномоченному, которая обратилась в Международный Красный Крест.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала слабой реакцию Организации Объединенных наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на обстрелы Вооруженных сил Украины мирных жителей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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