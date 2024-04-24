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19:39, 24 апреля 2024Путешествия

Троих россиян унесло в открытое море в Сочи

МЧС: трех российских туристов на сапбордах унесло в море в Сочи

Фото: страница ЮРПСО МЧС России во «ВКонтакте»

В Сочи трех российских туристов на сапбордах унесло в открытое море. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отдыхающие арендовали доски для плавания на пляже «Сириус» рано утром 24 апреля, но к полудню так и не вернулись на берег. Женщина, которая работает в службе проката, забеспокоилась и обратилась к спасателям.

Сотрудники Адлерского подразделения вышли в море на катере и нашли пропавших в 1,5 километра от берега. Выяснилось, что течение, которое невозможно увидеть с поверхности воды, унесло путешественников на километр ближе к Сочи.

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«Семейная пара из Москвы и туристка из Ростовской области были очень рады помощи, так как сильно устали и не могли вернуться к берегу самостоятельно», — добавили в МЧС.

Ранее в Абхазии 40-летняя россиянка сорвалась с 50-метровой скалы во время фотосессии.

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      Мария Борисова
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