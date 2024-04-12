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20:42, 12 апреля 2024Путешествия

Момент падения туристки с 50-метровой высоты в Абхазии попал на видео

Shot опубликовал видео падения туристки из Сочи с 50-метровой высоты в Абхазии

Момент падения туристки из Сочи с 50-метровой высоты в Абхазии попал на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

На размещенных в сети кадрах женщина подходит к краю смотровой площадки, чтобы сделать селфи, но теряет равновесие и падает вниз.

По данным издания, трагедия случилась в воскресенье, 7 апреля. 40-летняя женщина приехала в Гагры из Сочи с подругой на один день. В результате падения она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что спасатели пытались спасти упавшую со смотровой площадки россиянку. Однако ее не удалось вовремя доставить в больницу.

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      Алина Черненко
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