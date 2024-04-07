В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки

В Гагре не удалось спасти сорвавшуюся со смотровой площадки россиянку

Спасателям МЧС Республики Абхазия (РА) не удалось спасти россиянку, сорвавшуюся со смотровой площадки в Гагре. Об этом сообщила пресс-служба местного спасательного ведомства.

Уточняется, что женщина 1984 года рождения приехала на отдых в республику из Сочи. Она упала с более чем 50-метровой высоты на 18-м километре шоссе Убыхов. «Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что пострадавшую не удалось во время доставить в больницу.

В феврале МИД России выпустил предостережение для туристов, которые планируют посетить Абхазию. В ведомстве указали на снисходительное отношение абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям.