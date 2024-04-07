Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:55, 7 апреля 2024Путешествия

В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки

В Гагре не удалось спасти сорвавшуюся со смотровой площадки россиянку
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Спасателям МЧС Республики Абхазия (РА) не удалось спасти россиянку, сорвавшуюся со смотровой площадки в Гагре. Об этом сообщила пресс-служба местного спасательного ведомства.

Уточняется, что женщина 1984 года рождения приехала на отдых в республику из Сочи. Она упала с более чем 50-метровой высоты на 18-м километре шоссе Убыхов. «Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что пострадавшую не удалось во время доставить в больницу.

В феврале МИД России выпустил предостережение для туристов, которые планируют посетить Абхазию. В ведомстве указали на снисходительное отношение абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям.

***
Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Все будет как в ЧВК "Вагнер"». Соратник Пригожина впервые высказался о присоединении к спецназу «Ахмат»

      Молодые украинцы начали тратить деньги на взятки для военкоматов вместо клубов

      Зеленский пообещал ответ на российские атаки по объектам ВСУ

      Стали известны подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине

      Россиянин выронил пассажиров своей машины и подрался с очевидцами

      Четыре дрона ВСУ сбили на подлете к Белгородской области

      Власти Харькова заявили о масштабных разрушениях энергосистемы города

      Стало известно о состоянии раненного в живот губернатора Мурманской области

      Израиль вывел войска с юга сектора Газа

      ВС России нанесли удар по складу топлива в Харькове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше