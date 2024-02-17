МИД предупредил россиян о рисках при посещении Абхазии после освобождения Абухбы

МИД России выпустил предостережение для туристов, которые планируют посетить Абхазию. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На Смоленской площади обратили внимание, что гражданин Абхазии Эдгар Абухба вышел на свободу. В 2019 году его признали виновным в изнасиловании, грабеже и избиении российской туристки, однако Верховный суд решил смягчить приговор и выпустить преступника на свободу.

Москва указала, что появление Абухбы на свободе говорит о «весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям». Очевидно, что это создает риски для безопасности иностранных гостей, прибывающих на курорты Абхазии, резюмировали дипломаты.

12 февраля глава консульского департамента Алексей Климов рассказал, что в МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны. По его словам, работа по обновлению рекомендаций для отечественных туристов, которые хотят отправиться в недружественные страны, проводится с учетом «рисков наступления соответствующих негативных последствий».

В декабре фирма по оценке рисков International SOS опубликовала список самых опасных стран для путешествий в 2024 году. В пятерке лидеров оказались Южный Судан, Сирия, Ливия, Афганистан и Сомали. По мнению авторов исследования, там существуют серьезные риски «насильственных нападений вооруженных группировок на путешественников и международных представителей».