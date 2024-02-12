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11:02, 12 февраля 2024Путешествия

В России обновят рекомендации по въезду туристов в недружественные страны

В МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны

Фото: Сергей Власов / Globallookpress.com

В МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу консульского департамента ведомства Алексея Климова.

По словам собеседника агентства, работа по обновлению рекомендаций для отечественных туристов, которые хотят отправиться в недружественные страны, проводится с учетом «рисков наступления соответствующих негативных последствий».

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      Алина Черненко
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