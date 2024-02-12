В России обновят рекомендации по въезду туристов в недружественные страны

В МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны

В МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу консульского департамента ведомства Алексея Климова.

По словам собеседника агентства, работа по обновлению рекомендаций для отечественных туристов, которые хотят отправиться в недружественные страны, проводится с учетом «рисков наступления соответствующих негативных последствий».